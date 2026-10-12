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Крымская газета

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Крымчан приглашают принять участие во всероссийской акции по сбору макулатуры

Крымчан приглашают принять участие во всероссийской акции по сбору макулатуры

Крымчане могут принять участие во Всероссийской акции «БумБатл». Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РК.

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