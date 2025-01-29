БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Я в весеннем лесу пил берёзовый сок». От чьего имени поётся легендарная песня и кто её автор?

«Я в весеннем лесу пил берёзовый сок». От чьего имени поётся легендарная песня и кто её автор?

19 января 2025 года исполнилось 88 лет Михаилу Ножкину — замечательному актёру, композитору и поэту, чьи роли и песни вошли в золотой фонд отечественной культуры.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Песня на века, песня о всех нас. С огромным философским и жизненным смыслом. Но Марк Бернес и эта песня-НЕСОВМЕСТИМЫ, ибо Марк совершенно другого склада и у него свои, только для него, песни !!
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7 час.
Лидия Курзаева
Я тоже была уверена,  что песню «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок» написал Михаил Ножкин. а оказывается - Евгений Агранович.  Спасибо, что просветили!
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5 час.
Анатолий Витушкин
Жаль, что таких песенных шедевров перестала рожать Россия; не стало патриотов, тоскующих по матушке России.
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4 час.

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