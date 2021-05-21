Кремль считает санкции Украины против РФ нарушением норм международного права

Политический эксперт рунетаПолитикаКремль считает санкции Украины против РФ нарушением норм международного права Встреча глав двух государств должна быть посвящена обсуждению двусторонних отношений для их улучшения.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий НиколаевНаше начальство действительно тупое, или прикидывается?! О каком праве они ведут речь?! До Вас что, до сих пор ещё не дошло, что на этой территории которая когда то называлась украиной, уже ДАВНО нет ни каких прав! Эта территория живёт по ПОНЯТИЯМ!!!Комментировать
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