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Воробьев о победе «Металлурга»: «Непростая, жесткая игра. «Витязь» бьется за плей-офф»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча КХЛ с «Витязем» (5:3). «Говорили ребятам, что «Витязь» бьется за плей-офф, что будет непростая и жесткая игра, так и получилось.

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