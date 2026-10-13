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За рулем

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Hyundai обновила свой доступный кроссовер в стиле новейшего Tucson

Hyundai обновила свой доступный кроссовер в стиле новейшего Tucson

На Парижском автосалоне корейская марка Hyundai показала полностью новую версию компактного кроссовера Bayon.

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