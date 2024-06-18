НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    Одна из самых лучших!Агузарова появила...
  • Bogdan Stupin
    "Понимаю, что тело — это красиво в любом состоянии" . Утверждение более,чем спорное. Тем более, в данном случае...Актриса Горбачева...
  • Владислав Петряев
    Даже в СИЗО особые условия содержания в 2-местном номере с телевизором и бесконечными посылками для этого отпетого не...Озвучены подробно...

Власти установили прожиточный минимум на 2025 год

Власти установили прожиточный минимум на 2025 год

В 2025 году прожиточный минимум по России в целом будут установлен на уровне 17 733 рублей, для работающего населения 19 329 рублей, для детей 17 201 рубль, а для людей пенсионного возраста 15 250 рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх