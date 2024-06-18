Власти установили прожиточный минимум на 2025 год

В 2025 году прожиточный минимум по России в целом будут установлен на уровне 17 733 рублей, для работающего населения 19 329 рублей, для детей 17 201 рубль, а для людей пенсионного возраста 15 250 рублей.
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