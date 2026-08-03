Врач рассказал о новом вирусе Бурбона без вакцины и сложностях диагностики

Александр Умнов, старший преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения, рассказал о новом вирусе Бурбона, который пока не имеет вакцины и специфического противовирусного лечения.
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