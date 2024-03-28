Депутат о новых полномочиях Госдумы: «Парламент может отклонить кандидатуру министра»

После поправок в Конституцию 2020 года у Государственной думы появились новые функции. Теперь парламент будет принимать непосредственное участие в формировании кабинета министров, который появится в РФ после инаугурации главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии