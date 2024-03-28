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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Депутат о новых полномочиях Госдумы: «Парламент может отклонить кандидатуру министра»

Депутат о новых полномочиях Госдумы: «Парламент может отклонить кандидатуру министра»

После поправок в Конституцию 2020 года у Государственной думы появились новые функции. Теперь парламент будет принимать непосредственное участие в формировании кабинета министров, который появится в РФ после инаугурации главы государства.

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