Русская Семёрка

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Самая знаменитая «пропавшая» река Москвы: что случилось с Неглинкой

О подземной речке Неглинке знают все москвичи, да и не только москвичи. Упрятанная в каменные своды, она до сих пор дает о себе знать названиями улиц и площадей нашей древней столицы: Неглинная улица, Кузнецкий мост, Трубная площадь, Самотечная улица… Когда-то Неглинка славилась обильной рыбалкой и чистейшей водой, по берегам ее цвели сады зажиточных городских усадеб, работали мельницы, здесь, на Неглинке зимой брали лед для ледников, который славился особой прозрачностью.

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