«Только так» – Табах требует уничтожить половину населения России 

АМ

Алевтина Малышева

Нас ни кто не уничтожит ни когда !!! Мы Нация избранная Богом!!!! Я из дома не выхожу не осенив себя крестом.А кто пляшет на кресте?Бойцы на фронте всегда говорят с нами БОГ,и Бог помогает всем,кто искренне просит его заступничества за нас.Молимся за наших сынов и отцов,которые воюют за Россию и за нас НАРОД.