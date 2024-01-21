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«Только так» – Табах требует уничтожить половину населения России 

«Только так» – Табах требует уничтожить половину населения России 

Чтобы окончательно победить Россию, Западу необходимо не стесняться в средствах и уничтожить половину её населения.

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Комментарии
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АМ
Алевтина Малышева
Нас ни кто не уничтожит ни когда !!! Мы Нация избранная Богом!!!! Я из дома не выхожу не осенив себя крестом.А кто пляшет на кресте?Бойцы на фронте всегда говорят с нами БОГ,и Бог помогает всем,кто искренне просит его заступничества за нас.Молимся за наших сынов и отцов,которые воюют за Россию и за нас НАРОД.
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18 час.
Виктор Луговой
&quot;Западу необходимо не стесняться в средствах и уничтожить половину её населения&quot; Ню-ню. Банзать не вредно, главное - бесплатно... (японск. нар. самурайск. посл.)
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18 час.
Евгений Благородный
Такую нечисть как Гарри Табах нужно сразу  отправлять к праотцам.
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1 час.

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