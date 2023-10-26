Redmi K70 получит топовый экран, который опередил отрасль на целый год

Директор по новой продукции Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) официально подтвердил, что Redmi вместе со своими партнерами определила и возглавила выпуск китайских флагманских экранов разрешением 2K и 1,5K.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии