Перфоманс «Морковь культурная» покажут горожанам 18 июля в рамках вернисажа на Никитском бульваре

На вернисаже, который проходит на Никитском бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» гости смогут увидеть перформанс художницы, куратора Объединения «Выставочные залы Москвы» Елены Ковылиной.
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