Глава Астрахани рассказал, почему не у всех сегодня батареи станут теплыми

В Астрахани стартовал отопительный сезон. С сегодняшнего дня в дома начало поступать тепло. Все восемь теплоснабжающих организаций на территории города получили паспорта готовности, рассказал глава Астрахани Олег Полумордвинов.
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