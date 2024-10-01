В Нижнем Новгороде оштрафовали водителя маршрутки, высадившего подростков на Канавинском мосту

48-летний водитель маршрутки Т-24 оштрафован: мужчина высадил школьников, не оплативших проезд.В Нижнем Новгороде на 500 рублей оштрафовали водителя маршрутного такси за высадку на Канавинском мосту подростков, не оплативших проезд, сообщили в полиции.