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На всей территории Украины утром 25 февраля объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины утром 25 февраля объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины утром 25 февраля объявили воздушную тревогу.Воздушная тревога / Источник: Иван Шилов © ИА REGNUMПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены взвыли во всех областях с 06:53 мск.

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