Политинформация Росмолодёжь: «Если нужно пустить мигрантов, то почему бы и нет?» За мигрантов продолжают вступаться чиновники всех рангов и мастей.
Росмолодежь: Мигранты нужны и без них не обойтись
Комментарии
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Виктор Хованов
Если для чего они и нужны в основной массе, так это для забора донорской крови и продажи внутренних органов для пересадки нашим раненым на СВО или поставки на мировой рынок донорских органов.
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8 час.
Наталия
Россия для него не Родина, а место получения быстрой прибыли любой ценой, поэтому судьба России и ее коренных жителей ему абсолютно безразлична.
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8 час.
Роман Романов
Видимо Гарри Мурадян с женой не справляется. Понятно, все работа, работа... Жена Гарика тоже человек и хочет обычной человеческой ласки. Срочно призвать бригаду азербайджанцев на помощь Гарику!!! 🤣🤣🤣
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6 час.
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