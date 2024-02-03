Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Леонид Попивняк
    .....ваша цитата : " Балдуизма было полно, идиотов у власти тоже, но сейчас этого в разы больше......а сейчас за 35 л...Здорово сказано!
  • Андрей Равдин
    Мариночка, мне 70 лет... Вам понятно, что я успел пережить?Здорово сказано!
  • Николай Сатин
    А каким местом я идеализировал? Перечитайте мой пост, не сочтите за труд.Здорово сказано!

Росмолодежь: Мигранты нужны и без них не обойтись

Росмолодежь: Мигранты нужны и без них не обойтись

Политинформация Росмолодёжь: «Если нужно пустить мигрантов, то почему бы и нет?» За мигрантов продолжают вступаться чиновники всех рангов и мастей.

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Комментарии
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Виктор Хованов
Если для чего они и нужны в основной массе, так это для забора донорской крови и продажи внутренних органов для пересадки нашим раненым на СВО или поставки на мировой рынок донорских органов.
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8 час.
Наталия
Россия для него не Родина, а место получения быстрой прибыли любой ценой, поэтому судьба России и ее коренных жителей ему абсолютно безразлична.
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8 час.
Роман Романов
Видимо Гарри Мурадян с женой не справляется. Понятно, все работа, работа... Жена Гарика тоже человек и хочет обычной человеческой ласки. Срочно призвать бригаду азербайджанцев на помощь Гарику!!!  🤣🤣🤣
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6 час.

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