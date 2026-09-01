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Газета.ру

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В Башкирии водитель загонял машиной медведицу с медвежатами

В Башкирии водитель загонял машиной медведицу с медвежатами

В Башкирии водитель гнал медведей на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online». «Мама-медведица с медвежатами устроили забег по дороге к озеру Банное», – говорится в публикации.

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