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31 подписчик

Встреча «Дорогой клуб, тебе 10!»

Встреча «Дорогой клуб, тебе 10!»

начал работу в сентябре 2016 года. С тех пор его гостями становились психологи, сексологи, игротехники и другие специалисты, а занятия строились на самых разных психологических методиках.

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