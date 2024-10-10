Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Холодок
    Во-первых, уже комментировал слово "иррациональность", добавлю:"Иррациональность простыми словами можно определить ка...3. Проект человек.
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Сергей, а у вас специальное военное образование? Огромный опыт военных действий? Наше МО РФ достаточно компетентно, ч...«Больше никаких у...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Всё, что надо и целесообразно бомбят, можно не сомневаться«Больше никаких у...

"Ливанские пейджеры" изменят многое...

"Ливанские пейджеры" изменят многое...

АВТОР: (GORA) - Олег Ладогин Операция Израиля с массовым подрывом пейджеров в людных местах Ливана - это не просто акт терроризма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Бессонов
&quot;&quot;Ливанские пейджеры&quot; изменят многое...&quot;  Иранцы не сообщают, были ли обнаружен остатки пейджеры или рации (искали ли их целенаправленно) при расследовании авиакатастрофы вертолёта президента Ирана Раиси. Не исключено, что во время перелёта, Раиси или его помощник могли первыми получить &quot;персональное сообщение&quot; на свой пейджер...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх