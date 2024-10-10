АВТОР: (GORA) - Олег Ладогин Операция Израиля с массовым подрывом пейджеров в людных местах Ливана - это не просто акт терроризма.
"Ливанские пейджеры" изменят многое...
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Сергей Бессонов
""Ливанские пейджеры" изменят многое..." Иранцы не сообщают, были ли обнаружен остатки пейджеры или рации (искали ли их целенаправленно) при расследовании авиакатастрофы вертолёта президента Ирана Раиси. Не исключено, что во время перелёта, Раиси или его помощник могли первыми получить "персональное сообщение" на свой пейджер...
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