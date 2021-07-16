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Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке

Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке

16-летняя дочь Джулии Робертс и Дэниела Модера Хэзел вышла в свет и дебютировала на красной ковровой дорожке.

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Александр Киевская Русь
Богачи развлекаются. Интересно, что в США безбедно живет 95% населения! В России и Украине это число составляет несколько процентов!
Наум Наумов
Всё в этом мире относительно. Негр из США не станет сравнивать себя с московским средним классом и радоваться, что он богач. Негр будет сравнивать себя с Рокфеллерами и будет считать себя очень бедным. Собственно и россияне не станут сравнивать себя с гондурасцами и радоваться своим богатствам.

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