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Федотов снова наказал свою бывшую команду. Кубок России. Групповой раунд. Матчи 3-го тура

Федотов снова наказал свою бывшую команду. Кубок России. Групповой раунд. Матчи 3-го тура

Армейцы дожали черноморцев, хотя если бы не отмененный в ворота Акинфеева пенальти… Группа D ЦСКА - «Сочи» - 2:1 (1:0) Это был очень тяжелый матч для обеих команд.

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