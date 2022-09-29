Федотов снова наказал свою бывшую команду. Кубок России. Групповой раунд. Матчи 3-го тура

Армейцы дожали черноморцев, хотя если бы не отмененный в ворота Акинфеева пенальти… Группа D ЦСКА - «Сочи» - 2:1 (1:0) Это был очень тяжелый матч для обеих команд.
Популярные статьи
- «Спартак» одержал волевую победу в Нижнем Новгороде и вплотную подтянулся к тройке лидеров
- Квинси Промес стал единоличным лидером бомбардиров. В девятке лучших снайперов теперь два игрока «Зенита»
- СЕМАК: Малкому и Клаудиньо нравится жить в России, наш паспорт не обеспечивает преференций по составу ни им, ни команде
Свежие комментарии