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Царьград

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Мантуров обсудил с главой Катара кризис на Украине и экономическое сотрудничество

Мантуров обсудил с главой Катара кризис на Украине и экономическое сотрудничество

Первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудил с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе российско-украинский кризис, а также укрепление торгово-экономического и технологического сотрудничества между двумя странами.

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