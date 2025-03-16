Мантуров обсудил с главой Катара кризис на Украине и экономическое сотрудничество

Первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудил с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе российско-украинский кризис, а также укрепление торгово-экономического и технологического сотрудничества между двумя странами.