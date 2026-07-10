В 15 регионах внедрят пилотный проект «Культурное долголетие»

В 15 регионах России запустят пилотный проект «Культурное долголетие». Запуск проекта «Культурное долголетие» был анонсирован на панельной сессии II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» с участием министра культуры Ольги Любимовой.
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