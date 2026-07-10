Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

209 подписчиков

В 15 регионах внедрят пилотный проект «Культурное долголетие»

В 15 регионах внедрят пилотный проект «Культурное долголетие»

В 15 регионах России запустят пилотный проект «Культурное долголетие». Запуск проекта «Культурное долголетие» был анонсирован на панельной сессии II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» с участием министра культуры Ольги Любимовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии