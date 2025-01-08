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Nutrition Journal: Названы продукты, укрепляющие здоровье сердца

Nutrition Journal: Названы продукты, укрепляющие здоровье сердца

Сохранить здоровье сердца могут помочь бобовые.Ученые из США и Канады пришли к выводу, что хорошо известные всем и входящие в рацион большинства людей бобовые могут способствовать укреплению здоровья сердца.

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