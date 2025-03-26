Можно ли есть на ночь: что нужно знать о еде перед сном и какие блюда разрешены?

Современный ритм жизни — вечная гонка, где рабочие дедлайны, пробки, встречи, домашние дела… Кто успевает нормально поесть днём? Так многие оказываются на кухне только поздно вечером, гадая: «Можно ли это съесть на ночь и как это отразится на здоровье?».