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Учёные из Австралии нашли связь между большими тратами и безналичной оплатой

Учёные из Австралии нашли связь между большими тратами и безналичной оплатой

Человеку проще расстаться с деньгами, если он их не видит перед собой.Группа учёных из университета Аделаиды провели исследование и выяснили, что безналичные способы оплаты становятся причиной увеличения расходов.

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