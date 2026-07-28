ВС РФ нанесли удары по военной инфраструктуре перевалочного комплекса для ВСУ в порту Николаев

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по объектам инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Николаев, задействованными в интересах ВСУ, а также по сухогрузу в море.
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