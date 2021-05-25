Долгая дорога в дюнах

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаДолгая дорога в дюнах Сторонникам национализации отечественного политикума, а в их числе и президенту Владимиру Путину, нанесён очередной удар.Вернуться к статье2010НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВиктор МихайловКрашенинников и иже с ним прозаседались в Госдуме десятилетия и обзавелись не только недвижимостью на Западе , но и набили карманы ! Может хватит их вновь тащить в Думу в сентябре ? Ведь незаменимых людей не бывает в природе ! Пора чистить Авгиевы конюшни и отправлять по-дальше упёртых чиновников от принятия решений !тимофей юриевичКрашенинников - экскремент Бори Ельцина...Пока это говно во власти,все будет только хуже...Тов.Сталин!Где же вы!?...Алексей Борисовсдох в кучке собственных экскрементов..Игорь ТихоновМне одно интересно - проглотит Путин это оскорбление (а то, что это именно оскорбление, кажется сомнений нет ни у кого) или все же примет какие-то шаги? Думаю, что если он предпримет шаги в целях несколько умерить амбиции едросов, то авторитет его значительно возрастет.Анатолий ИвановКАкой авторитет! Он его да-авно прос...л! А от артиста кроме бла-бла и не слышно!Николай ЗайчиковА куда он денется , умоется и будет улыбаться сноваабрам вербинЖизнь в России всё больше удивляет. Люди отчётливо видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили и не наказали. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности. Я предложил вариант ускорить процесс объективной оценки работы начальников. Это - Суд подчинённых. Он даёт человеческую оценку деятельности подсудимого. А обычный суд, при необходимости, потом даёт ему чётко правовую оценку и выбирает вариант наказания. Но для воплощения этой идеи необходимы усилия всех нормальных граждан страны. Нормальные люди должны объединиться против быдла и сектантов, в том числе и во власти. Против фальшивых руководителей. Надо выявлять таких "начальников" и выставлять на суд людей. Процесс долгий, но необходимый. А ты можешь отличить нормального начальника от фальшивого? Помните: лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Плохие люди, в том числе , во власти, по словам Фонвизина, это - ночные воры -"сначала свечу погасят, а потом красть начнут". Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Нормальные люди! Убирайте всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и руководителей! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны!Анатолий ИвановВсе этих фальшивщиков во времена И.Сталина называли безродные космополиты! Или иначе-жидовьё!абрам вербинКак к ним прицепить потанина или скворцову?СанСаныч ДемченкоЭто говорит о том, что кормчий, его указивки и пожелания-звук пустой...Ну что ж-сам построил такую :вертикаль;;LLehanaizheУказивки-это на Украине, нет в России такого слова. А про вертикаль власти-дома с женой обсуждай, как там у вас устроено, кто любит сверху, кто не любит-снизуСанСаныч ДемченкоЧёй то тебя болезный не в ту сторону повело!! Озабоченный? И не твоё дело, с кем мне обсуждать эту воровскую вертикаль..ибо испокон веку живу в России и вижу что творят эти :вертикалисты:..И такое слово ; указивки:-всегда присутствовало в лексиконе военных..не знаешь не советуй..Алексей Борисовхохол демченко может мыслить только в масштабах своего мухосранского хутора, вступать с ним в диалог - значит измараться дерьмом, наплюй на убогое хохложопое ничтожество..александр петровА разве таких плевков до этого в сторону гаранта не было?? Возьмите все его "майские указы" и их игнорирование. И что?? По большому счету нужно менять в полном составе всю гос.дупу, а затем, новой гос.дупой выбирать и новое правительство. Но для того что бы это произошло нужно всего то, изменить избирательное законодательство! Убрать к "чертовой матери" выдвижение по партейным списочкам, тем самым лишив "ништяков" наших любимых в засос избранных, и вернуть принцип, за каждого кандидата должно проголосовать 50% +1 голос "ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ИЗБИРАТЕЛЕЙ"!!!!!!! И я вас уверяю, 90% нонешних дармоедов из гос.дупы просто исчезнут! Но вся заковыка заключается в том, что именно нонешние депутаты и не примут такие изменения. Потому как это для них и их домочадцев смерти подобно! Потому как лишившись неприкосновенности и возможности лоббирования интересов не государственного а частного бизнеса, в отношении многих из них возникнут вопросы - "Аткеды бабки Зин??"!!! А там глядишь и до полной конфискации со сроками длинными не так уж и далеко!!!!! И смотришь, в наши двери постучится счастье!!!СанСаныч ДемченкоСанСаныч Демченкоа.борисОв-ничтожество-это ты-плюющий в историю страны--есть надежда, что это не твоя страна...Алексей Борисовхохол санек, пустое место из хохложопой недостраны, радуйся, что картавый вождь пролетариев вам земли русской отвалил и республику создал, которую вы просрали... а моя страна имеет 1000-летнюю историию, которую недоумки вроде тебя знать не знают... твое дело картинки с инета копировать, полудурок никчемный..СанСаныч ДемченкоСлышь- а борисОв...тролль проплаченный--не твоего ума дело,недоросль сопливая..критиковать комменты адекватных (в отличии от тебя) людей..и историю государства Российского я знаю получше таких как ты..ибо у меня лучшее советское образование, а у тебя,судя по твоим желчным высерам в адрес совершенно незнакомых для тебя тля-людей--подворотня, да дневник,раскуренный такой же шпаной как ты..Брысь-не засоряй сайтАлексей Борисовсмешной клоун, тебе до моего образования, как сопле до Луны, небось банки с водой через зомбоящик у Чумака заряжал со своим лучшим образованием)) заткнись уже, старый глупый мальчик..Комментировать
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