Вот в чём вопрос: гибнуть предателям Родины при попытке сопротивления или воздержаться

На фоне усиливающего накала противостояния России с Украиной и её западными подельниками у Федеральной службы безопасности (ФСБ) на территории РФ идёт своя параллельная война — с пособниками врага, о задержании которых сообщается практически ежедневно.
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