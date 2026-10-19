📷❗️Японские силы самообороны инициировали процесс замены устаревшей боевой машины пехоты Type 89 на новую платформу, концепция которой отражает современные требования к защищенности и ситуационной осведомленности.
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