Центр «Мосволонтёр» запускает три бесплатные программы обучения добровольцев. Участников научат сопровождать незрячих людей, помогать людям с ментальными особенностями и участвовать в инклюзивных городских проектах.
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