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Стала известна предварительная причина смерти внука Никиты Хрущева

Стала известна предварительная причина смерти внука Никиты Хрущева

Скриншот видео Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, тело которого 6 янаваря нашли в квартире в центре Москвы, предварительно, умер из-за проблем с сердцем, рассказал источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

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