CNET: зеркало Anura MagicMirror по сосудам лица определяет инсульт и депрессию

Канадская медтех-компания NuraLogix представила на выставке CES 2024 "волшебное зеркало" Anura MagicMirror, которое сканирует лицо человека, а также некоторые сосуды под кожей, и на основе полученных данных определяет признаки десятков заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии