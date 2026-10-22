Капитальный ремонт моста через Неман на трассе Н6325 Любча — Щорсы — граница Минской области начнется 26 октября и продлится год, при этом пешеходы и велосипедисты смогут пользоваться сооружением, а для водителей организуют объезд через Еремичи и Синявскую Слободу с выездом на трассу Р11.
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