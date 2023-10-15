Киев возьмёт в аренду ПВО у других стран на зиму

Об этом сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.фото: t.me/V_Zelenskiy_official--> Украина берёт средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на период отопительного сезона.
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