Зачем Украина поспешно эвакуирует жителей Купянского района Ирэн ОрлонскаяВ связи с принудительной эвакуацией, которую проводят украинские власти в Купянском районе Харьковской области, возникают серьезные опасения относительно судьбы местных жителей и их имущества.
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