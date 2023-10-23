«Роскосмос» анонсировал начало производства аналогов Starlink и OneWeb

«Скиф» / © Роскосмос «Идет разработка эскизного проекта, а на следующий год запланирована комплектация и начало изготовления шести космических аппаратов среднеорбитальной системы широкополосного доступа в интернет „Скиф“», — сообщили ТАСС в госкорпорации.