«Роскосмос» анонсировал начало производства аналогов Starlink и OneWeb

«Скиф» / © Роскосмос «Идет разработка эскизного проекта, а на следующий год запланирована комплектация и начало изготовления шести космических аппаратов среднеорбитальной системы широкополосного доступа в интернет „Скиф“», — сообщили ТАСС в госкорпорации.
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