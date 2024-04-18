Депутаты фракции «Единая Россия» передали на фронт автомобиль марки УАЗ

18 апреля на заседании сессии Законодательного Собрания области спикер парламента, руководитель фракции Единая Россия Геннадий Новосельцев подчеркнул: - Помощь фронту - по-прежнему ключевое направление работы нашей фракции.
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