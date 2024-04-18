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Депутаты фракции «Единая Россия» передали на фронт автомобиль марки УАЗ

Депутаты фракции «Единая Россия» передали на фронт автомобиль марки УАЗ

18 апреля на заседании сессии Законодательного Собрания области спикер парламента, руководитель фракции Единая Россия Геннадий Новосельцев подчеркнул: - Помощь фронту - по-прежнему ключевое направление работы нашей фракции.

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