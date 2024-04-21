«Торонто» с Самсоновым начал Кубок Стэнли с поражения в Бостоне

В первом матче серии 1/8 финала «Бостон» на своей площадке уверенно обыграл «Торонто» — 5:1. Решающей стала концовка второго периода, когда «Торонто» получил два удаления подряд и был наказан за оба Джейком Дебраском, сделавшим дубль за 2,5 минуты, — 4:0.
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