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Десятки владивостокцев остались без света

Десятки владивостокцев остались без света

В Первомайском районе Владивостока произошло аварийное отключение электроэнергии. По этой причине десятки жилых домов и социально-значимых объектов остались без света, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «NewsVLru».

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