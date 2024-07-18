Десятки владивостокцев остались без света

В Первомайском районе Владивостока произошло аварийное отключение электроэнергии. По этой причине десятки жилых домов и социально-значимых объектов остались без света, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «NewsVLru».
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