Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Володин напомнил об ужесточении контроля за мигрантами с 1 сентября

Володин напомнил об ужесточении контроля за мигрантами с 1 сентября

С 1 сентября в РФ вступают в силу законы об ужесточении контроля за мигрантами. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Борис Сторублевцев
ужесточать надо было ещё 20 лет назад!!!И почему до сих пор открыты границы????И почему сотни тысяч залётных болтаюся по России!!!
Славик, не напоминать нужно а контролировать исполнение
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1 м.
Одиссей
&quot;более 4,5 тыс. человек лишили приобретенного российского гражданства с 2023 года. И это на ВСЮ страну и за  ТРИ С ПОЛОВИНОЙ года?!?!?  Позорище!! &quot;По его словам, свыше 3 тыс. решений об утрате гражданства были приняты после судебных приговоров за совершение уголовных преступлений. Еще более 400 человек лишили гражданства из-за непостановки на воинский учет.&quot; При том, что только &quot;в первом полугодии текущего года в Россию въехало 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. &quot; столь низкие показатели могут свидетельствовать или о неработающей государственной машине, или о целенаправленной политике максимального благоприятствования мигрантам, сиречь, о народозамещении.  А ЧЕТЫРЕСТА (!!!!) человек не вставших на воинский учет - это вообще курам насмех!!!
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4 н.
Анатолий Витушкин
Одиссей
&amp;quot;более 4,5 тыс. человек лишили приобретенного российского гражданства с 2023 года. И это на ВСЮ страну и за  ТРИ С ПОЛОВИНОЙ года?!?!?  Позорище!! &amp;quot;По его словам, свыше 3 тыс. решений об утрате гражданства были приняты после судебных приговоров за совершение уголовных преступлений. Еще более 400 человек лишили гражданства из-за непостановки на воинский учет.&amp;quot; При том, что только &amp;quot;в первом полугодии текущего года в Россию въехало 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. &amp;quot; столь низкие показатели могут свидетельствовать или о неработающей государственной машине, или о целенаправленной политике максимального благоприятствования мигрантам, сиречь, о народозамещении.  А ЧЕТЫРЕСТА (!!!!) человек не вставших на воинский учет - это вообще курам насмех!!!
Позор. И не стыдно Володину объявлять эти &quot;брызги&quot; достижениями.
Ответить
4 н.