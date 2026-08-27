С 1 сентября в РФ вступают в силу законы об ужесточении контроля за мигрантами. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин напомнил об ужесточении контроля за мигрантами с 1 сентября
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Борис Сторублевцев
ужесточать надо было ещё 20 лет назад!!!И почему до сих пор открыты границы????И почему сотни тысяч залётных болтаюся по России!!!
Славик, не напоминать нужно а контролировать исполнение
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1 м.
Одиссей
"более 4,5 тыс. человек лишили приобретенного российского гражданства с 2023 года. И это на ВСЮ страну и за ТРИ С ПОЛОВИНОЙ года?!?!? Позорище!! "По его словам, свыше 3 тыс. решений об утрате гражданства были приняты после судебных приговоров за совершение уголовных преступлений. Еще более 400 человек лишили гражданства из-за непостановки на воинский учет." При том, что только "в первом полугодии текущего года в Россию въехало 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. " столь низкие показатели могут свидетельствовать или о неработающей государственной машине, или о целенаправленной политике максимального благоприятствования мигрантам, сиречь, о народозамещении. А ЧЕТЫРЕСТА (!!!!) человек не вставших на воинский учет - это вообще курам насмех!!!
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4 н.
Анатолий Витушкин
Одиссей
&quot;более 4,5 тыс. человек лишили приобретенного российского гражданства с 2023 года. И это на ВСЮ страну и за ТРИ С ПОЛОВИНОЙ года?!?!? Позорище!! &quot;По его словам, свыше 3 тыс. решений об утрате гражданства были приняты после судебных приговоров за совершение уголовных преступлений. Еще более 400 человек лишили гражданства из-за непостановки на воинский учет.&quot; При том, что только &quot;в первом полугодии текущего года в Россию въехало 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. &quot; столь низкие показатели могут свидетельствовать или о неработающей государственной машине, или о целенаправленной политике максимального благоприятствования мигрантам, сиречь, о народозамещении. А ЧЕТЫРЕСТА (!!!!) человек не вставших на воинский учет - это вообще курам насмех!!!
Позор. И не стыдно Володину объявлять эти "брызги" достижениями.
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4 н.
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