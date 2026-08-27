Володин напомнил об ужесточении контроля за мигрантами с 1 сентября

Одиссей

"более 4,5 тыс. человек лишили приобретенного российского гражданства с 2023 года. И это на ВСЮ страну и за ТРИ С ПОЛОВИНОЙ года?!?!? Позорище!! "По его словам, свыше 3 тыс. решений об утрате гражданства были приняты после судебных приговоров за совершение уголовных преступлений. Еще более 400 человек лишили гражданства из-за непостановки на воинский учет." При том, что только "в первом полугодии текущего года в Россию въехало 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. " столь низкие показатели могут свидетельствовать или о неработающей государственной машине, или о целенаправленной политике максимального благоприятствования мигрантам, сиречь, о народозамещении. А ЧЕТЫРЕСТА (!!!!) человек не вставших на воинский учет - это вообще курам насмех!!!