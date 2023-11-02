Госдума предложила отменить проект об обязательной маркировке стеклотары

Комитет Госдумы России по экономической политике рекомендовал отклонить проект закона об обязательной маркировке стеклотары и о введении запрета на производство и оборот алкогольных напитков крепостью свыше 28% в пластиковых бутылках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии