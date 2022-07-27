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Памперсы и антисептики. «АиФ» и партнёры отправили гумпомощь в Донбасс

Памперсы и антисептики. «АиФ» и партнёры отправили гумпомощь в Донбасс

Детское питание, памперсы, игрушки. Продукты длительного хранения, вода, антисептики. Вместе с партнёрами коллектив «Аргументов и фактов» со­брал то, что необходимо людям на освобождённых территориях, и отправил гуманитарную помощь в Донбасс.

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