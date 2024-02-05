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Президент Польши заявил о российском Крыме. А чей Львов?

Президент Польши заявил о российском Крыме. А чей Львов?

Президент Польши Анджей Дуда устроил переполох. В интервью каналу Zero он впервые поставил под сомнение украинские границы.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Как-то непонятно, о чем написала  Rzeczpospolita? Что за  такой Союз Независимых Государств, к которому может присоединиться восточная Польша? Ну, а что касается &quot;возвращения воссоединённых территорий Германии», то Польша уже их ей возвратила. И ничего,, все шито-крыто)) Украинский Львов, естественно, станет Лембергом. А вот  на  литовский Вильнюс пртендует гне тлько Польша, но и Батька. И Вильно, Виленский край, Друскининкай и Сувалкский коридор достанутся ему. Еще и от Плльши прирежется куча земель- так называемая &quot;Западная Белоруссия&quot;, когда от нее отторгнутая.
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