Президент Польши заявил о российском Крыме. А чей Львов?

Natalija Osminina

Как-то непонятно, о чем написала Rzeczpospolita? Что за такой Союз Независимых Государств, к которому может присоединиться восточная Польша? Ну, а что касается "возвращения воссоединённых территорий Германии», то Польша уже их ей возвратила. И ничего,, все шито-крыто)) Украинский Львов, естественно, станет Лембергом. А вот на литовский Вильнюс пртендует гне тлько Польша, но и Батька. И Вильно, Виленский край, Друскининкай и Сувалкский коридор достанутся ему. Еще и от Плльши прирежется куча земель- так называемая "Западная Белоруссия", когда от нее отторгнутая.