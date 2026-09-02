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Татарстан спортчылары Кыргызстанда Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында көч сынаша

Татарстан спортчылары Кыргызстанда Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында көч сынаша

Әлеге көннәрдә Кыргызстанда VI Бөтендөнья күчмә халыклар уеннары уза. 1-5 сентябрьдә катнашучылар традицион һәм милли спорт төрләрендә ярышачак.

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