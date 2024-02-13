Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Удар по Селидово
  • лина любимцева
    А, по-моему, СОСКОЧАТ!! Обе!.... Если столько лет им все сходило с рук и ног, то почему сейчас не должно сойти?... Ск...Терпение Путина л...
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Терпение Путина лопнуло

Терпение Путина лопнуло

Сенатора Нарусову и журналистку Собчак «выписывают» из российской элиты За Собчак и сенатора Нарусову наконец взялись всерьез.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Имущество конфисковать, а их отправить плечевыми на трассу, пусть там зарабатывают и с простым людом пообщаются, им там глаза быстро приоткроют, как живет простой народ....
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18 час.
лм
людмила мишенкова
Да ладно...😂
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16 час.
лл
лина любимцева
А, по-моему, СОСКОЧАТ!! Обе!.... Если столько лет им все сходило с рук и ног, то почему сейчас не должно сойти?... Скорее всего, у них есть некий  убийственный компромат на кое-кого... Иначе с чего бы это терпели подобные выходки столько лет?!! Пошлые и мерзкие. И еще их называли &quot;элитой&quot;... ДОКАТИЛИСЬ МЫ, коль у нас такая &quot;элита&quot;...
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9 час.

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