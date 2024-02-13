Терпение Путина лопнуло

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лина любимцева

А, по-моему, СОСКОЧАТ!! Обе!.... Если столько лет им все сходило с рук и ног, то почему сейчас не должно сойти?... Скорее всего, у них есть некий убийственный компромат на кое-кого... Иначе с чего бы это терпели подобные выходки столько лет?!! Пошлые и мерзкие. И еще их называли "элитой"... ДОКАТИЛИСЬ МЫ, коль у нас такая "элита"...