Сенатора Нарусову и журналистку Собчак «выписывают» из российской элиты За Собчак и сенатора Нарусову наконец взялись всерьез.
Терпение Путина лопнуло
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Имущество конфисковать, а их отправить плечевыми на трассу, пусть там зарабатывают и с простым людом пообщаются, им там глаза быстро приоткроют, как живет простой народ....
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18 час.
лм
людмила мишенкова
Да ладно...😂
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16 час.
лл
лина любимцева
А, по-моему, СОСКОЧАТ!! Обе!.... Если столько лет им все сходило с рук и ног, то почему сейчас не должно сойти?... Скорее всего, у них есть некий убийственный компромат на кое-кого... Иначе с чего бы это терпели подобные выходки столько лет?!! Пошлые и мерзкие. И еще их называли "элитой"... ДОКАТИЛИСЬ МЫ, коль у нас такая "элита"...
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9 час.
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