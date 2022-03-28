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«Лейкерс» упустили 23 очка преимущества в матче с «Пеликанс» и пропустили соперника на 9-е место

«Лейкерс» упустили 23 очка преимущества в матче с «Пеликанс» и пропустили соперника на 9-е место

В воскресенье состоялась встреча непосредственных конкурентов в турнирной таблице Западной конференции «Нового Орлеана» и «Лейкерс».

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