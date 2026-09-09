Премьер Норвегии Стере: самолет Зеленского едва не столкнулся с беспилотником

Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не сбил БПЛА во время взлета в Молдавии. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщил телеканал NRK .
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