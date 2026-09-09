360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 311 подписчиков

Премьер Норвегии Стере: самолет Зеленского едва не столкнулся с беспилотником

Премьер Норвегии Стере: самолет Зеленского едва не столкнулся с беспилотником

Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не сбил БПЛА во время взлета в Молдавии. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщил телеканал NRK .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя