Запад в шоке: Ванга предсказала падение Европы и триумф России в 2025 году

Да, причем здесь все эти надоевшие предсказатели! Народ наш российский вершит историю и добывает победу своими жизнями, своим духом! Ему нужно верить и ему молиться, а не пересказывать постоянно, что кто-то , где-то сказал.

АС

Александр Сысоев

Ну не можем мы обойтись без чертовщины: то инопланетяне, то Бермудский треугольник, то Кашпировский...Есть прекрасная русская поговорка: "На Бога надейся, а сам не плошай". Все в наших руках и головах. И только от нас самих зависит наше будущее. Прекратите писать всякую херню!