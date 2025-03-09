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Запад в шоке: Ванга предсказала падение Европы и триумф России в 2025 году

Запад в шоке: Ванга предсказала падение Европы и триумф России в 2025 году

БлокнотРУ На Западе обсуждают громкое пророчество Ванги о России и Путине на 2025 год. Европейцев напугали предсказания болгарской провидицы и, так как многое до этого сбывалось, то может сбыться и сказанное о российском президенте.

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Комментарии
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sa
svet alex
Да, причем здесь все эти надоевшие предсказатели! Народ наш российский вершит историю и добывает победу своими жизнями, своим духом! Ему нужно верить и ему молиться, а не пересказывать постоянно, что кто-то , где-то сказал.
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16 час.
АС
Александр Сысоев
Ну не можем мы обойтись без чертовщины: то инопланетяне, то Бермудский треугольник, то Кашпировский...Есть прекрасная русская поговорка: &quot;На Бога надейся, а сам не плошай&quot;. Все в наших руках и головах. И только от нас самих зависит наше будущее. Прекратите писать всякую херню!
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9 час.
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