Кинопоказ «Бег — это свобода. BEAT WEEKEND»

Сегодня бег кажется привычной частью городской жизни: люди выходят на пробежку до работы, встречаются на стартах и выбирают кроссовки как элемент повседневного гардероба.
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